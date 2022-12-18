Kosova: Sırplar, yeni barikat kurdu

Ülke polisi, serbest dolaşım özgürlüğünün Sırplarca engellendiğini vurguladı.

Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerginlik devam ediyor.

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi.

Kosova polisi, Zveçan belediyesinde, Sırpların yeni bir barikat kurduğunu söyledi.

Sırplardan yeni barikat

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "ülkenin kuzeyinde vatandaşların hayatını daha da zorlaştıran serbest dolaşım özgürlüğünü engellemeye devam etmek için Zveçan'a giden Berxhane Mahallesi'ne, gece boyunca yeni bir barikat kurulduğu" belirtildi.

Polisin, tüm vatandaşların ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

İki sınır kapısı kapalı

"Ülkenin kuzeyinde barikatların kurulmasından bu yana güvenlik durumu aynı kalmayı sürdürüyor. Jarinje ve Bërnjak sınır kapıları, suç gruplarının barikat kurması nedeniyle bilindiği üzere kapalı olmaya devam ediyor."

Barikatların kurulmasıyla serbest dolaşım özgürlüğünün ihlal edildiğine işaret edildi.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kosova tarafı, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.

Kosova'yı kendi toprakları olarak görüyorlar

AA'nın haberine göre, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülke, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

Öte yandan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkenin kuzeyindeki 4 belediyede erken yerel seçimlerin, Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuştu.