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    Kosova, Sırpların gösterisine sahne oldu

    Gösteri için toplanan Sırplar, Kosova Başbakanı Kurti'yi hedef aldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Kosovalı Sırpların yanındayız" mesajı verdi.
    • 22.12.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:48
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    Kosova, Sırpların gösterisine sahne oldu

    Sırp uyruklu eski polisin gözaltına alınması ve sonrasında kurulan barikatlar, Sırbistan ile Kosova arasında gerilimlere yol açtı.

    Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin The Guardian'a verdiği “Kosova'nın barikatları kaldırmaya karar vermesi durumunda kurbanların olabileceği” demeci Sırpları rahatsız etti.

    Başbakan Kurti'nin sözleri gündemde

    Kurti, aynı röportajında, "Rusya Ukrayna'da ağır yaralandı, Balkanlar'da yayılmak istiyor." dedi.

    Bu açıklamalar üzerine Kosova'nın kuzeyindeki Rudar köyü yakınında Sırplar, geniş katılımlı protesto gösterisi düzenledi.

    Kosova, Sırpların gösterisine sahne oldu VİDEO

    Kosova'daki Sırpların gösterisi

    Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride katılımcılar, Sırbistan bayrakları taşıyarak Kosova hükümeti aleyhinde sloganlar attı ve “Kurti, Kosova çeyizin değil, dedelerimizin yurdudur", "Doktorlar suçlu değildir", "Kurti terörüne sessiz kalmak istemiyorum", "Kurti bizi ölümle tehdit ediyor, Avrupa sessiz" yazılı pankartlar taşıdı.

    Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in oğlu, protestodaki konuşmasında, babasının sadece Sırp olduğu için tutuklandığını ve barikatların, Sırp halkına yönelik kötü muamelelerin artmasından dolayı kurulduğunu söyledi.

    Vucic: Kosovalı Sırpların yanındayız

    Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin her zaman, Kosovalı Sırpların yanında olduğu mesajını verdi.

    Vucic, paylaşımında, “Sırplar çok şey istemiyor. Herkesin sahip olduğu ancak Sırpların mahrum bırakıldığı hakları talep ediyorlar." ifadesini kullandı.

    Kosova, Sırpların gösterisine sahne oldu #1

    Barışçıl gösteri çağrısı

    Kosova polisi de sabah saatlerinde yayımladığı bildiriyle vatandaşların gösteriyi provokasyona gelmeden barışçıl bir şekilde yapması çağrısında bulunmuştu.

    NATO’nun Kosova Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun (EULEX) geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisi, yapılan konuşmaların ardından olaysız sona erdi.

    Kosova-Sırbistan gerginliği

    Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

    Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

    AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

    Kosova, Sırpların gösterisine sahne oldu #2

    AA'nın haberine göre, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

    Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​


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