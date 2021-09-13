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    Kosova'da muhalefetten biberonlu koronavirüs protestosu

    Kosova'da hükümetin Covid-19 salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması biberonlarla protesto edildi.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 19:56
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    Kosova'da muhalefetten biberonlu koronavirüs protestosu

    Kosova'da muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin üyeleri, hükümetin koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması nedeniyle gösteri düzenlendi.

    MERDİVENLERE BİBERON YERLEŞTİRİLDİ

    Hükümetin söz konusu kararı, Başbakanlık binasının merdivenlerine onlarca biberon şişesi yerleştirilerek protesto edildi.

    Kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması kararına karşı çıkan eylemciler, söz konusu kararla çocukların göz ardı edildiği ve kadınların toplumdaki yerinin zayıflatıldığını ileri sürdü. Polis, eylemcilere müdahale etmedi.

    "HİZMET SEKTÖRÜNE İZİN VERİLİRKEN, KREŞLERİN KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ" DENİLDİ

    Sosyal Demokrat Partisi Sözcüsü Natyra Kuçi yaptığı açıklamada, camilerde ibadetlerine yapılmasına, mitingler düzenlenmesine, gastronomi sektörüne ve diğer birçok hizmet sektörünün çalışmasına izin verilirken, kreş ve çocuk yuvalarının kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

    Kuçi, hükümetin kadınları eve kapatarak, vaka sayısının azalmasıyla 17 Ekim’de yapılacak belediye seçimlerine yönelik seçim kampanyası yapmayı hedeflediğini savundu.

    Kosova da muhalefetten biberonlu koronavirüs protestosu #1

    Kosova da muhalefetten biberonlu koronavirüs protestosu #2

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