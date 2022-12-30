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    Kosova'da Sırpların kurduğu barikat kaldırıldı

    24 saat tutulan nöbetle korunan barikatlar için Vucic’in çağrısı sonrası kaldırma işlemi başlatıldı.
    • 30.12.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 09:42
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    Kosova'da Sırpların kurduğu barikat kaldırıldı

    Sırbistan ile Kosova arasında günlerdir gerilim yaşanıyor.

    Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınması sonrası barikatlar kurmuştu.

    Yol trafiğe açıldı

    Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudar’da kurulan barikatın kaldırılmasıyla Kuzey Mitrovica- Leposaviç kara yolu trafiğe açıldı.

    Rudar’daki barikat, Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje sınır kapısına giden ülkenin kuzeyindeki en önemli yolu teşkil ettiğinden, Sırplar tarafından 24 saat nöbetle korunuyordu.

    Vucic çağrı yaptı

    AA'nın haberine göre, barikatların büyük çoğunluğu kaldırılırken, sürecin ilerleyen saatlerde tamamlanması öngörülüyor.

    Pantiç’in tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.

    Kosova da Sırpların kurduğu barikat kaldırıldı #1


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