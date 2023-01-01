Kosova'dan NATO'ya çağrı: Askeri varlığınızı artırın

Başbakan Kurti, barikatlardaki yüzleri maskeli unsurların varlığına işaret ederek NATO'ya seslendi.

Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerilimde Priştine yönetiminden hamle geldi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, NATO'ya seslendi.

Askeri ittifaktan ülkesindeki varlığını artırmasını isteyen Kurti, bu durumun tüm Batı Balkanlar'da da güvenliğe ve barışa katkı sunacağını söyledi.

NATO'ya çağrı yaptı

Alman Welt gazetesine verdiği demeçte askeri teçhizat talebini de dile getiren Kurti, Kosova'nın şu an savunma harcamalarını ve asker sayısını artırdığını belirtti.

Kurti, "NATO Barış Gücü KFOR'daki asker sayısının artırılması, savunma alanındaki çabalarımızı destekleyecektir." diye konuştu.

"İlave askerlerin gerekliliğini gösteriyor"

Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde 4 bölgedeki barikatların oluşturulmasının, burada yüzleri maskeli ve üniformalarında Wagner paralı askerler ile "Gece Kurtları" (motorcular kulübünün) amblemlerini taşıyan kişilerin yer almasının ve Kosova sınırı boyunca Sırp askerlerinin yoğunlaştırılmasının, ilave NATO askerlerinin gerekliliğini gösterdiğini kaydetti.

İki ülke arasında gerginlikler yaşanıyor

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in, Kosova polisince gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyordu.

Pantic hakkındaki tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 29 Aralık gecesi yaptığı çağrının ardından Kosova'nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.

Kosova'nın bağımsızlık ilanı

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

AA'nın haberine göre, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB arabuluculuğunda ortak yol bulma çabaları

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​