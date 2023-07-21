Kosova'ya satılan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Sırbistan'ı rahatsız etti Priştine yönetiminin gerçekleştirdiği tedarik, Belgrad'da alarma neden oldu. Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan, Kosova'ya gönderilen TB2'lerle ilgili açıklama yapıldı.

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Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tedarik edildiği ülkeler arasına Kosova da eklendi.

Onlarca ülkeye satılan SİHA'larla ilgili açıklama yapan Kosova Başbakanı Albin Kurti, kendilerinin de insansız araçları teslim aldıklarını söylerken, "Kosova artık daha güvenli." dedi.

Sırbistan'da Bayraktar TB2 rahatsızlığı

Türkiye'nin Kosova'ya söz konusu tedariki, Sırbistan'da rahatsızlığa neden oldu. Bu durum "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Kosova ve Sırbistan arasında bir süredir gerilim yaşanıyor. Geçen ay Sırp azınlığın yaşadığı Kosova'nın kuzeyinde şiddet olayları meydana geldi. NATO askerleri ve polisler yaralandı.

"Türkiye ile ilişkilerimizi etkileyecek"

Middle East Eye'da konuyla ilgili yer alan habere göre, Balkanlar'daki Batı etkisi azalırken, Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemi ise yeniden ortaya çıkıyor.

Sırbistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nemanja Staroviç, Priştine'ye tedarikin Türkiye ile "ikili ilişkileri etkileyeceğini" söyledi.

Diğer taraftan Staroviç, Türkiye'nin Balkanlar'ın en büyük ülkesi konumunda bulunduğunun bilincinde olduklarını belirterek, "Ankara ile ilişkilerimizi ilerletmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kosova'nın 'kendimizi savunuruz' uyarısı

Görüşlerine yer verilen Massachusetts'teki Bridgewater Eyalet Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yardımcı doçent olan Sidita Kushi, Kosova'nın yeni savunma donanımını sergilemesinin, Belgrad'a Priştine'nin "gerekirse kendini savunacağına" dair bir uyarı anlamına geldiğini anlattı.