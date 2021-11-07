Kosta Rika’da koronavirüs aşısı, çocuklar için zorunlu oldu

Kosta Rika’da koronavirüs aşısı, çocuklar için zorunlu oldu

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da koronavirüs aşısı çocuklar için zorunlu hale getirildi.

Kovid-19 aşısı ülkede zorunlu kılınan temel çocuk aşıları listesine alındı.

Bunun yanı sıra hükümet, Amerikan ilaç şirketi Pfizer’dan 3,5 milyon doz aşı almak için anlaşma imzaladı.

5-11 YAŞ ARASI İÇİN KULLANILACAK

BBC’nin haberine göre, hükümetin aldığı kararda alınan aşıların 1,5 milyon dozunun, Mart 2022’den itibaren 5 ila 11 yaşındaki çocuklar için kullanılacağı bildirilerek, kalan 2 milyon doz aşının ise yaşlı veya bağışıklığı düşük olanlara yapılacak 3. dozlar için ayrılacağı kaydedildi.

AŞIRI ÇOCUKLARA ZORUNLU KILAN İLK ÜLKE

Bu karar ile Kosta Rika dünyada Kovid-19 aşılarını çocuklar için zorunlu hale getiren ilk ülke oldu.

Dünya genelinde aşılamadaki son durumu inceleyen "Our World In Data" internet sitesinin verilerine göre, Kosta Rika’da nüfusun yüzde 54’ü virüse karşı tam olarak aşılandı.