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    Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgınının küresel alanda bunaltı ve depresyonun yaygınlığını yüzde 25 artırdığını açıkladı.
    • AA
    • 02.03.2022 - 21:10
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    Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı

    DSÖ, yayınladığı raporda, salgının psikolojik hastalıklara etkisi incelendi.

    Buna göre, Kovid-19, en çok gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilerken; genç yaş grubunda intihar ve kendine zarar verme eğilimleri büyük oranda artış gösterdi.

    YÜZDE 25 ARTTI

    Salgının etkisiyle kadınların ruh sağlığı erkeklere oranla daha fazla bozulurken; astım, kanser ve kalp rahatsızlığı geçirenlerde Kovid-19 bağlantılı psikolojik hastalık riski daha yüksek görüldü.

    Bu kapsamda küresel bunaltı ve depresyon hastalığı oranı, salgının başlamasından bu yana yüzde 25 arttı.

    Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı #1

    RUHSAL BUNALIMLAR DAHA SIK GÖRÜLDÜ

    Kovid-19 ile mücadelede yorgun düşen sağlık çalışanlarında da intihar eğilimi gibi ruhsal bunalımlar daha sık görüldü.

    Raporda görüşüne yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un dünya nüfusunun ruh sağlığına yol açtığı zararın "sadece buz dağının görünen yüzü" olduğunu vurguladı.

    Ghebreyesus, "Bu durum, tüm ülkelerin ruh sağlığına daha fazla önem vermesi ve toplumlarına ruh sağlığına dair destek sağlaması için uyanış çağrısıdır." açıklamasında bulundu.

    Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı #2


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