Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde protesto gösterisi İngiltere'de gözler Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine çevrilmişken, töreni protesto eden monarşi karşıtı grubun lideri gözaltına alındı.

AA

İngiltere'de Kral 3. Charles’ın taç giyme törenini protesto eden monarşi karşıtı "Cumhuriyet" hareketinin lideri Graham Smith gözaltına alındı.

The Guardian'ın haberine göre, monarşi karşıtı gösterilerin yapıldığı Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda Cumhuriyetçi hareketin başkanı Smith'e pankart dağıttığı sırada polis müdahale etti.

Smith'in yanı sıra monarşi karşıtı gösterilerin yapılmasına öncülük eden 5 kişi daha polisler tarafından durduruldu.

Olası gösterilere karşı 11 bin 500 polis görev yapıyor

İlerleyen saatlerde Trafalgar Meydanı'nda Cumhuriyetçi gruplardan 2 binden fazla göstericinin toplanması bekleniyor. Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni sırasında olası gösterilere karşı şehirde 11 bin 500 polis görev yapıyor.

2. Elizabeth'in 1953'teki taç giyme törenine 8 binden fazla konuk katılmıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1953'te 3 saat süren taç giyme törenine 8 binden fazla konuk katılmıştı. Kral Charles için yapılacak törenin daha kısa ve küçük kapsamlı olması bekleniyor. Kral Charles'ın taç giyme törenine 2 bin 200 davetlinin katılacağı biliniyor.