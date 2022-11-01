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- Kral Charles, Buckingham Sarayı'na bahçe müdürü alımı için ilan verdi
Kral Charles, Buckingham Sarayı'na bahçe müdürü alımı için ilan verdi
- Haber Merkezi
- 01.11.2022 - 10:00
- Güncelleme : 01.11.2022 - 10:11
İngiltere Kralı Charles, bitkilere olan ilgisiyle biliniyor.
Charles, Buckingham Sarayı'nda haftada 39 saat çalışacak "bitki tutkunu" arıyor.
Kraliyet'in internet sitesinde yayınlanan ilanda, bir bahçe müdürü alınacağı belirtildi.
Kraliyet'in bahçe müdürü ilanı
Aynı ilanda, "Bahçeler Müdürü olarak, Buckingham Sarayı bahçelerinin bakımından sorumlu olacaksınız. Bahçe partilerinde binlerce insanın eğlenmesini izlemekten gurur duyacaksınız." denildi.
İlana başvuru için son tarih, 3 Kasım olarak belirlendi.
Görevin ayrıntıları: Yıllık 40 bin sterlin maaş
Yıllık 40 bin sterlin ödeme yapılacak müdürlük ilanına dair, "binlerce kişinin hayran kalacağı bahçelere bakmak" şeklinde ifade kullanıldı. Söz konusu görev; çim, çalı, otsu ve gül bakımlarını içeriyor.
Görev alacak kişinin, Kraliyet bahçelerinin "geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacağı" kaydedildi.