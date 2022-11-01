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    Kral Charles, Buckingham Sarayı'na bahçe müdürü alımı için ilan verdi

    Kraliyet Ailesi, bahçelerin bakımına dair alım yapacak. İşe alınacak kişiye yıllık 40 bin sterlin ödenecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:11
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    Kral Charles, Buckingham Sarayı'na bahçe müdürü alımı için ilan verdi

    İngiltere Kralı Charles, bitkilere olan ilgisiyle biliniyor.

    Charles, Buckingham Sarayı'nda haftada 39 saat çalışacak "bitki tutkunu" arıyor.

    Kraliyet'in internet sitesinde yayınlanan ilanda, bir bahçe müdürü alınacağı belirtildi.

    Kraliyet'in bahçe müdürü ilanı

    Aynı ilanda, "Bahçeler Müdürü olarak, Buckingham Sarayı bahçelerinin bakımından sorumlu olacaksınız. Bahçe partilerinde binlerce insanın eğlenmesini izlemekten gurur duyacaksınız." denildi.

    İlana başvuru için son tarih, 3 Kasım olarak belirlendi.

    Görevin ayrıntıları: Yıllık 40 bin sterlin maaş

    Yıllık 40 bin sterlin ödeme yapılacak müdürlük ilanına dair, "binlerce kişinin hayran kalacağı bahçelere bakmak" şeklinde ifade kullanıldı. Söz konusu görev; çim, çalı, otsu ve gül bakımlarını içeriyor.

    Görev alacak kişinin, Kraliyet bahçelerinin "geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacağı" kaydedildi.

    Kral Charles, Buckingham Sarayı na bahçe müdürü alımı için ilan verdi #1

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