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    Kral Charles, Fransız yemeğini yasakladı

    İngiltere Kralı 3. Charles, bir Fransız yemeği olan ‘yağlı kaz veya ördek ciğerini' Buckingham Sarayı dahil kraliyet konutlarında kullanılmasını yasaklayarak menüden çıkarttı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2022 - 16:39
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    Kral Charles, Fransız yemeğini yasakladı

    PETA adlı hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşu dün açıklama yaparak Buckingham Sarayı tarafından kendilerine gönderilen mektupta Kral Charles’ın emriyle Balmoral, Sandringham, Windsor Kalesi, Hillsborough Kalesi ve Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Foie gras’ın tüm kraliyet konutlarındaki menülerde yer almayacağı belirtildi.

    Hayvanlara eziyet ediliyor

    Foie (karaciğer) gras (yağlı), kaz veya ördeklerin ciğerinden yapılan bir Fransız yemeğidir. Kaz ve ördeklerin zorla gagalarından boruyla beslenerek ciğerlerinin yağlanması, normalin 10 katı büyümesi sağlanır.

    Bu beslenme yönteminde kuşların midelerine her gün 2 kilo tahıl, boğazlarından aşağı sokulan metal borular aracılığıyla pompalanır ve öldürülmeden önce karaciğerlerinin şişmesine neden olur. Şişen karaciğer diğer organlara baskı yapar ve kuşların nefes alamayarak eziyet çekmesine neden olur.      Foie gras

    Foie gras




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