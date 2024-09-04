Kral Charles için cenaze töreni planlanıyor: Durumu kötü Kansere yakalanan Kral Charles'ın durumunun ağır olduğu ve sarayda cenaze hazırlıklarının başladığı öğrenildi. Saraya yakın kaynaklar Kral Charles'ın dışarı adım attığı an çok yorulduğunu ve ziyaretlerin sürelerinin kısaldığını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İngiltere, uzun süredir Kral Charles ve akabinde Kate Middleton'ın hastalık haberleriyle çalkalanıyor.

Tahta çıktıktan kısa bir süre sonra kansere yakalanan Kral Charles'ın durumunun iyiye gittiği söylendi.

Ancak saraya yakın kaynaklar, Kral için yolun sonuna geldiğini ve cenaze hazırlıklarının da başladığını belirtti.

Saraydan alınan bilgilerde, "Cenazesini planlama işi çoktan başladı. Durumu göründüğü gibi değil hatta oldukça tatsız." ifadeleri yer aldı.

HELİKOPTER DETAYI

Saraya yakın kaynaklar, "Saray Charles'ın iyileşmekte olduğu izlenimini veriyor, ancak hala çok hasta. Yine de o bir kral ve saray yetkilileri ölümünün kuvvetli bir olasılık olduğunu bilecek kadar pratikler.” ifadelerini kullandı.

Charles’ın, Kraliyet görevleri için halkın karşısına çıkmaya devam ettiği ancak sürelerin kısaldığı öğrenildi. Charles'ın bu etkinliklere helikopterle gittiği belirtildi.

GÖREVLER AĞIR GELMEYE BAŞLADI

Kral Charles'ın hastalığı ilerlediği için görevlerin de ağır gelmeye başladığı öğrenildi.

Kral'ın giderek kötüleşmeye başlamasının ardından cenazesine dair detaylar için saray görevlileri çalışmaya başladı. Cenaze programı "Menai Köprüsü Operasyonu" başlatıldı.

CENAZELERE "KOD" ADI VERİLİYOR

İngiltere tahtında oturan hükümdarların cenazelerine kod adı veriliyor. Londra Köprüsü Operasyonu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze planının adıydı. Plan, ölümünün duyurulmasını, resmi yas dönemini ve devlet cenazesinin ayrıntılarını içeriyordu.

NE OLMUŞTU

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle ocak sonunda hastanede yürütülen tedavisi sırasında "endişe verici" bir şey fark edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Müteakiben yapılan testlerde bir çeşit kanser teşhis edildi." ifadesi kullanılırken, düzenli bir tedavi programına başlandığı, doktorların Kral'a halka açık programlarını ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Kral'ın resmi görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Tedavisi konusunda tamamen pozitif ve mümkün olan en kısa sürede görevlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kral'ın spekülasyonları önlemek amacıyla hastalığıyla ilgili bilgileri paylaşmayı seçtiğinin de altı çizildi.