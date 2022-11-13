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Kral Charles kesenin ağzını açtı

Kral Charles kesenin ağzını açtı

Ekonomik krizden etkilenen çalışanları için yeni bir karar alan Kral Charles, yılda 30 bin sterlinden az kazanan çalışanlarına kendi cebinden bir kereye mahsus 600 bin sterlin yardımda bulunacak.