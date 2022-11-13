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    Kral Charles kesenin ağzını açtı

    Ekonomik krizden etkilenen çalışanları için yeni bir karar alan Kral Charles, yılda 30 bin sterlinden az kazanan çalışanlarına kendi cebinden bir kereye mahsus 600 bin sterlin yardımda bulunacak.
    • 13.11.2022 - 12:11
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    Kral Charles kesenin ağzını açtı

    İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de hayatını kaybetti.

    Bunun üzerine tahta 73 yaşındaki oğlu III. Charles geçti.

    "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi"

    Tahta oturduğu günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Kral Charles, geçtiğimiz günlerde York kentine yaptığı ziyarette yumurtalı saldırıya uğradı.

    Gözaltına alınan şahsın, "Bu ülke kölelerin kanlarıyla inşa edildi." şeklinde bağırdığı belirtildi.

    Kral Charles kesenin ağzını açtı #1

    Kesenin ağzını açtı

    Olay henüz tazeliğini korurken Kral Charles cömert davranışı ile İngiliz basınında gündem oldu.

    İngiltere Kralı ekonomik krizden etkilenen çalışanları için kesenin ağzını açtı.

    Kendi cebinden ödeyecek

    Yerel gazetenin aktarımına göre; Charles'ın yılda 30 bin sterlinden az kazanan temizlik işçileri, hizmetçiler, uşaklar ve güvenlik görevlilerinden oluşan ekibine 600'er stelin yardım yapacağı öne sürüldü.

    Charles’ın söz konusu ödemeyi kendi bütçesinden yapacağı belirtildi.

    Kral Charles kesenin ağzını açtı #2

    491 personel çalışıyor

    Öte yandan Buckingham Sarayı, Balmoral ve Windsor Şatosu’nun da bulunduğu kraliyet mülklerinde tam zamanlı 491 personel istihdam edildiği bildirildi.

    "Personelinin ekonomik refahı konusunda endişeleniyor"

    Kraliyet kaynağı, "Kral, insanların yükselen enerji faturalarıyla karşı karşıya olduğunun çok farkında. Sadık saray personelinin ekonomik refahı konusunda endişeleniyor ve elinden geleni yapıyor." dedi.

    Kral Charles kesenin ağzını açtı #3


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