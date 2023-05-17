Kral Charles ve Camilla'ya, Godiva Covent Garden Mağazası'nda çikolata ikram edildi Kraliyet çifti, katıldıkları etkinlikte bir tepsi çikolata kaplı çilekle karşılandı.

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İngiltere Kralı 3'üncü Charles, 6 Mayıs'ta düzenlenen tarihi törenle taç giydi.

Kral Charles, görkemli tören kapsamında 260 yıllık altın fayton ile Buckingham Sarayı'na döndü.

Charles ve Camilla etkinliğe katıldı

Charles ve eşi Kraliçe Camilla, söz konusu törenden bu yana birlikte ilk Kraliyet etkinliğine katıldı.

74 yaşındaki Charles ve 75 yaşındaki Camilla, başkent Londra'nın merkezindeki Covent Garden'da Kraliyet hayranlarıyla bir araya geldi.

Godiva Covent Garden'da ikramla karşılandılar

Kraliyet çiftine buradaki Godiva Covent Garden Mağazası'nda ikramda bulunuldu. İkili, kendilerine uzatılan bir tepsi çikolata kaplı çilekle karşılandı.

Charles, etkinliğe lacivert takım elbisesiyle katıldı. Kraliçe Camilla ise şifon fular ve inci küpelerini turkuaz mavisi bir palto elbiseyle tamamladı.

İşletme sahipleriyle buluştu

Mail'in haberine göre, ziyaretleri sırasında Kral Charles ve Kraliçe Camilla, pazar tüccarları, bölgedeki sanat organizasyonları ve toplumun diğer üyeleri de dahil olmak üzere işletme sahipleriyle buluştu.

Haberde, "Charles, kendisini görmek için toplananlarla ve iyi dileklerde bulunanlarla el sıkıştı. Kraliyet çifti, mükemmel bir takım oluşturdu." denildi.

Geniş kapsamlı taç giyme töreni öncesinde ve sırasında çiftin gergin olduğu, bugünkü gezide ise rahatlamış gibi göründükleri ayrıntısı paylaşıldı.