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    Kral Charles'a ikinci yumurtalı saldırı

    İngiltere Kralı 3. Charles'a Luton'daki ziyaretinde yumurta fırlatan genç gözaltına alındı.
    • 06.12.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 20:00
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    Kral Charles'a ikinci yumurtalı saldırı

    İngiltere Kralı 3. Charles'a tahta çıktıktan sonra ülkesinde gezilerine devam ediyor.

    AA'nın haberine göre Kral, Luton kentine yaptığı ziyaret sırasında ikinci yumurtalı saldırıya uğradı.

    Yumurtayı atan genç gözaltına alındı

    Bedfordshire Polisi, Kral 3. Charles'a doğru yumurta fırlatan 20'li yaşlardaki bir gencin, ortak saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

    Olayın ardından Kral 3. Charles, güvenlik personeli tarafından Luton Belediye Binasının dışındaki kalabalıktan geçici olarak uzaklaştırıldı.

    Farklı bir alana götürülen Kral 3. Charles, daha sonra halkla buluşmaya devam etti.

    Kral Charles'a ikinci yumurtalı saldırı VİDEO

    Kral Charles a ikinci yumurtalı saldırı #1

    İlk yumurtalı saldırı Yorkshire'de yapılmıştı

    İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki York kentine 9 Kasım'da ziyarette bulunan Kral 3. Charles ve eşi Camilla'ya, 23 yaşındaki bir genç yumurta fırlatmış ve protestocu daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

    Yumurtaların Kral ve Kraliçe’nin önüne düştüğü, kendilerine isabet etmediği görülmüştü.

    İngiltere'de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi VİDEO

    Kral Charles a ikinci yumurtalı saldırı #2

    Kral Charles a ikinci yumurtalı saldırı #3


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