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    Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrenciye yumurta yasağı

    İngiltere’de III. Charles’a yumurta attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakıldı.
    • 11.11.2022 - 19:55
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    Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrenciye yumurta yasağı

    İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin kuzeyindeki York kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı.

    Yumurta fırlatan üniversite öğrencisicise ise gözaltına alınmıştı.

    23 yaşındaki Patrick Thelwell isimli genç, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklanmasının ardından serbest bırakıldı.

    İngiltere'de Kral III. Charles ve eşine yumurtalı saldırı düzenlendi

    "Ölüm tehditleri alıyorum"

    Thelwell, serbest bırakılmasının ardından Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada insanların o esnada çığlık attığını söyleyerek, "İnsanlar saçlarımı koparıyorlardı, bana tükürüyorlardı. Akıllarını kaçırmıştı. Ölüm tehditleri alıyorum." dedi.

    Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrenciye yumurta yasağı #1

    Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrenciye yumurta yasağı #2

    Kral Charles’a yumurta fırlatan öğrenciye yumurta yasağı #3


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