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    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı

    İngiltere Kraliyet Darphanesi, bugün Kral 3. Charles’ın portresinin olduğu 50 kuruşluk madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna bugün tanıttı.
    • 30.09.2022 - 12:48
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    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı

    Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümüyle Birleşik Krallık’ta kullanılan paraların üstündeki portreler değişmeye başladı.

    Britanya Krallığı için 1100 yıldır para basan Kraliyet Darphanesi, İngiliz heykeltıraş Martin Jennings tarafından tasarlanan ve Kral 3. Charles tarafından bizzat onaylanan 50 kuruşluk (pence) madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı.

    Yıl sonundan önce dolaşıma sokulacak

    50 kuruş madeni paradaki Kral Charles’ın portresi, İngiltere Krallarının geleneğine uygun olarak taçsız tasvir edildi.

    ‘Hatıra’ madeni paralar, 3 Ekim’den itibaren Kraliyet Darphanesi tarafından para koleksiyoncularına satılacağı ve 50 kuruşluk madeni paraların ise yıl sonundan önce genel kullanım için dolaşıma sokulacağı ifade edildi.

    Kraliçe Elizabeth'in de tasviri var

    Hatıra madeni para olarak tasarlanan koleksiyonda Kral Charles’ın yanı sıra merhum Kraliçe Elizabeth’in de tasvirlerinin olduğu belirtildi.

    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı #1

    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı #2

    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı #3

    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı #4

    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı #5

    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı #6

    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı #7

    Kral Charles’ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı #8


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