Kral Selman: Vizyon 2030 reformlarını sürdürmekte kararlıyız

Suudi Kral, 2022 bütçesinin ardından ülkesinin hedeflerine dair açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'da reform rüzgarları esiyor.

Ülkenin Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını amaçlayan reformlara devam edeceklerini söyledi.

KRAL SELMAN'DAN 2030 DEĞERLENDİRMESİ

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Selman, Krallığın 2022 bütçesinin onaylanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Selman, "Allah'ın yardımıyla, Vizyon 2030 hedeflerine ulaşmak için ekonomik girişimleri ve reformları uygulamaya devam etmekte kararlıyız." dedi.

"BÜYÜMEYİ VE GELİŞMEYİ ARTIRACAĞIZ"

Suudi Kral, devlet harcamalarında şeffaflık, verimlilik ve kaliteyi yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Selman, amaçlarının büyüme ve gelişmeyi artırmak olduğunu sözlerine ekledi.