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    Kraliçe 2. Elizabeth'i doktorları uyardı: Alkol almayın

    95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, günlük alkol almaması konusunda doktorları tarafından uyarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 21:41
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 21:48
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    Kraliçe 2. Elizabeth'i doktorları uyardı: Alkol almayın

    Geçtiğimiz günlerde Galler Parlamentosu’nun açılış töreninde, ardından bir kilise ayini sonrasında kameralar karşısında bastonla çıkan 2. Elizabeth'e Buckingham Sarayı'nın doktorlarından alkol tüketimi konusunda uyarı geldi.

    DOKTORLAR, SU VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİ TÜKETMESİNİ İSTEDİ

    Vanity Fair sitesinin kraliyet ailesine yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre doktorlar, yoğun sonbahar programı ve her yıl haziran ayının ikinci haftasında düzenlenen tahta çıkış kutlamalarında, Kraliçe'nin sağlıklı görünmesini sağlamak için özel günler dışında alkol tüketmemesini, su ve alkolsüz içecekleri tercih etmesini istedi.

    Kraliçe 2. Elizabeth i doktorları uyardı: Alkol almayın #1

    "ZOR DÖNEM GEÇİRMİŞ OLSA DAHİ KRALİÇE, NEŞELİ VE SAĞLIKLI GÖRÜNÜYORDU"

    Haberde, “Kraliçe, eşi Prens Philip’i nisan ayında, 99 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından zor bir dönem geçirmiş olsa dahi, son dönemde katıldığı bir dizi etkinlikte neşeli ve sağlık görünüyordu. Doktorların onun sağlığını bu şekilde korumasına büyük özen gösterdiği anlaşılıyor” yorumuna yer verildi.

    Kraliçe 2. Elizabeth i doktorları uyardı: Alkol almayın #2

    Kraliçe 2. Elizabeth i doktorları uyardı: Alkol almayın #3

    Kraliçe 2. Elizabeth i doktorları uyardı: Alkol almayın #4

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