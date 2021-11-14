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    Kraliçe 2'nci Elizabeth, anma törenine katılmayacak

    Buckingham Sarayı, İngiliz Kraliçe'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kraliçe Elizabeth'in belini incittiği kaydedildi.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 14:48
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    Kraliçe 2'nci Elizabeth, anma törenine katılmayacak

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle Glasgow'da gerçekleştirilen İklim Zirvesi'ne katılamadı.

    Doktorlarının dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe'nin, Londra'da Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel “Rememberance Sunday” adlı anma törenine katılacağı açıklanmıştı.

    BELİNİ İNCİTTİ, TÖRENE KATILAMAYACAK

    Ancak, Buckingham Sarayı'ndan bugün yapılan açıklamada, Kraliçe'nin belini incittiği gerekçesiyle törene katılmayacağı ifade edildi.

    "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

    Açıklamada, “Kraliçe, törene katılım gösteremeyeceği için hayal kırıklığına uğradı.” denildi.

    Rememberance Sunday, sağlık sorunları yaşayan Kraliçe'nin 1 ay sonra katılacağı ilk tören olması bakımından önem taşıyordu.

    Kraliçe 2 nci Elizabeth, anma törenine katılmayacak #1

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