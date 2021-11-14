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- Kraliçe 2'nci Elizabeth, anma törenine katılmayacak
Kraliçe 2'nci Elizabeth, anma törenine katılmayacak
Buckingham Sarayı, İngiliz Kraliçe'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kraliçe Elizabeth'in belini incittiği kaydedildi.
- İHA
- 14.11.2021 - 14:48
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle Glasgow'da gerçekleştirilen İklim Zirvesi'ne katılamadı.
Doktorlarının dinlenmesini tavsiye ettiği Kraliçe'nin, Londra'da Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel “Rememberance Sunday” adlı anma törenine katılacağı açıklanmıştı.
BELİNİ İNCİTTİ, TÖRENE KATILAMAYACAK
Ancak, Buckingham Sarayı'ndan bugün yapılan açıklamada, Kraliçe'nin belini incittiği gerekçesiyle törene katılmayacağı ifade edildi.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"
Açıklamada, “Kraliçe, törene katılım gösteremeyeceği için hayal kırıklığına uğradı.” denildi.
Rememberance Sunday, sağlık sorunları yaşayan Kraliçe'nin 1 ay sonra katılacağı ilk tören olması bakımından önem taşıyordu.