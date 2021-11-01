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    Kraliçe Elizabeth araba sürdü

    95 yaşındaki İngiliz Kraliçe, direksiyon başında objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 17:45
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    Kraliçe Elizabeth araba sürdü

    Son günlerde sağlık sorunlarıyla konuşulan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in yeni görüntüleri paylaşıldı.

    Doktorlarından bir süre dinlenmesi yönünde tavsiye alan ve İskoçya'nın Glasgow şehrindeki 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılamayan Kraliçe, araba sürerken görüntülendi.

    ARABA SÜRERKEN OBJEKTİFLERE YANSIDI

    İngiliz basınından Daily Mail, direksiyon başındaki İngiliz Kraliçe'nin, Windsor Kalesi'nin çevresinde yeşil renkli araçla turladığını yazdı.

    Görüntülerin, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sağlığıyla ilgili endişeleri hafiflettiğine dikkat çekildi.

    Kraliçe Elizabeth araba sürdü #1

    GÖZLÜK VE BAŞÖRTÜSÜ TAKTI

    Güneş gözlüğü ve başörtüsü takan Kraliçe'nin mutlu ve sağlıklı göründüğü bilgisine yer verildi.

    Kraliyet kaynakları, İngiltere Kraliçesi'nin tıbbi tavsiyelere uyacağını söylediği belirtildi.

    Kraliçe Elizabeth araba sürdü #2

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