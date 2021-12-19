Kraliçe Elizabeth bahçıvan arıyor

Windsor Kalesi için işe alınacak bahçıvan, yılda 19 bin 500 sterlin kazanacak. Bahçıvan, haftada sadece 5 gün çalışacak.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth (95), Avrupa’nın kullanımda olan en eski kalelerinden biri olan Windsor’a bahçıvan arıyor.

YILDA 406 BİN TL KAZANACAK

Yüzyıllar içinde şekillenen muhteşem bahçe için bahçıvan yılda 19 bin 500 sterlin (406 bin TL) kazanacak.

İlan, Buckingham Sarayı'nın internet sitesinde açıldı.

HAFTADA 5 GÜN ÇALIŞACAK

Haftada beş gün, tam zamanlı çalışacak bahçıvandan genel bakım bilgileri yanında tasarım yapabilmesi de bekleniyor.