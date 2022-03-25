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    Kraliçe Elizabeth, bastonuyla görüntülendi

    Gelecek ay yeni yaşını kutlamaya hazırlanan İngiliz Kraliçe, etkinliğe bastonuyla katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 16:59
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    Kraliçe Elizabeth, bastonuyla görüntülendi

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, bir kez daha bastonuyla objektiflere yansıdı.

    95 yaşındaki Kraliçe, Windsor Kalesi'nde el yapımı ürünlerle ilgili sergiyi inceledi.

    ETKİNLİĞE BASTONUYLA KATILDI

    Son derece neşeli olduğu görülen Kraliçe, etkinlikte bastonuyla yer aldı.

    21 Nisan'da yeni yaşını kutlamaya hazırlanan İngiliz Kraliçe, son dönemde bazı etkinliklere katılamamış, bu durum sağlığı hakkında söylentileri beraberinde getirmişti.

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    Kraliçe Elizabeth, bastonuyla görüntülendi #3

    Kraliçe Elizabeth, bastonuyla görüntülendi #4

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