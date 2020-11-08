Kraliçe Elizabeth ilk kez halk içinde maskeli görüntülendi

Katedral ziyaretinde bulunan Kraliçe II. Elizabeth, kıyafetine uygun olarak siyah maske tercih etti.

Kraliçe II. Elizabeth, 'Meçhul Asker'i 100’üncü yılında anmak için Westminister Abbey Katedrali’ni ziyaret etti.

SİYAH MASKESİ DİKKAT ÇEKTİ

Küçük özel bir törene katılan Elizabeth'in ziyareti sırasında ise ülkenin koronavirüs önlemlerine uygun olarak maske taktığı görüldü.

Siyah giyinen ve buna uygun olarak siyah maske takan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, mezara orkide ve mersin buket koydu.

Lady Elizabeth Bowes-Lyon’un, 1915'te Birinci Dünya Savaşı sırasında Loos Savaşı'nda öldürülen kardeşi Fergus anısına çiçeklerini bırakmak için durakladığı ve böylelikle Kraliyet gelinlerinin buketlerini ‘Meçhul Asker’in mezarına göndermeleri geleneğinin, Kraliçe Elizabeth'in annesi Lady Elizabeth Bowes-Lyon tarafından 1923'te Kral George VI ile olan evliliğinde başlatıldığı belirtildi.

‘MEÇHUL ASKER’ NEDİR?

İsimsiz bir İngiliz askerinin cesedi Kuzey Fransa'dan getirildi ve Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden ancak ölüm yerleri bilinmeyen veya kimlikleri belirlenmeyen herkesi temsil etmek üzere 11 Kasım 1920'de Ateşkes Günü'nde Westminister Abbey’de defnedildi.