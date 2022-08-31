Kraliçe Elizabeth, İngiltere'nin yeni başbakanını İskoçya'da kabul edecek

İngiliz Kraliçe, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 2'nci Elizabeth, Muhafazakar Parti'deki seçim sonucunun ardından, ülkenin yeni liderini Balmoral'da ağırlayacak.

İngiltere'nin yeni başbakanı 5 Eylül'de belli olacak.

Boris Johnson sonrası başbakanlık koltuğu için eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss yarışıyor.

Yeni başbakan, Balmoral'da ağırlanacak

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin yeni başbakanını tahtta bulunduğu süre boyunca ilk kez İskoçya'daki Balmoral malikanesinde kabul edecek.

Kraliçe Elizabeth, önce resmi istifasını verecek olan Başbakan Johnson'ı ağırlayacak.

Seçilecek isimle görüşme yapacak

Sonrasında ise Muhafazakar Parti içindeki oylama sonucuna göre ya Sunak ya da Truss kabul edilecek.

Açıklamada, "Kraliçe, 6 Eylül Salı günü Balmoral'da Başbakan Boris Johnson'ı kabul edecek, ardından yeni başbakan ile görüşecek." denildi.

Balmoral eyaletinde yapılacak toplantıda yeni başbakana hükümeti kurma görevi verilecek.

Balmoral'da bir ilk

İngiliz Kraliçe, Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'ni kullanıyordu. Yazlık mülkü Balmoral, ilk kez böyle bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

AA'nın aktardığına göre, söz konusu karar, 96 yaşındaki Kraliçe'ye yaz tatili için bulunduğu Aberdeenshire'da kalması tavsiye edildikten sonra alındı.