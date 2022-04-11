İngiliz Kraliçe, kendisinin de atlattığı virüse ilişkin yaşadıklarını dile getirdi.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, geçtiğimiz şubat ayında koronavirüse yakalandı.

Hastalığı boyunca hafif belirtiler gösteren 95 yaşındaki Kraliçe, Kraliyet Londra Hastanesi'ndeki hasta ve personelle video bağlantı yoluyla konuştu.

Kendisinin de geçirdiği koronavirüse ilişkin izlenimlerini aktaran Kraliçe Elizabeth, koronavirüsün yorgun ve bitkin hissettirdiğini ifade etti.

"Çok yorgun ve bitkin hissettiriyor"

Asef Hussain'e iyileşme sürecini soran İngiliz Kraliçe, "(Koronavirüs) insana çok yorgun ve bitkin hissettiriyor, değil mi?" diye sordu.

BBC'nin haberine göre, Hussain, Aralık 2020'de ailesinin pandemi nedeniyle hastaneye kaldırılan üçüncü üyesiydi. Kendisi hastanedeyken, kardeşini ve babasını kaybetti.

Kraliçe Elizabeth: Koronavirüs bitkin hissettiriyor ViDEO

Küresel koronavirüs bilançosu

Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde 499 milyon 205 bin 295 vakaya sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle 6 milyon 203 bin 444 can kaybı yaşandı.

İngiltere'de şimdiye kadar 21 milyon 549 bin 830 vaka ve 169 bin 759 ölüm kayıtlara geçti.