Petrol
100.75
-1.98%
Euro
16.10
0.32%
Dolar
14.74
-0.02%
Altın
923.49
0.01%
Borsa
2420
1.09%
Bitcoin
627.032
-1.30%
BTXN Coin
31.47
-2.50%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Kraliçe Elizabeth: Koronavirüs bitkin hissettiriyor

    İngiliz Kraliçe, kendisinin de atlattığı virüse ilişkin yaşadıklarını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 10:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kraliçe Elizabeth: Koronavirüs bitkin hissettiriyor

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, geçtiğimiz şubat ayında koronavirüse yakalandı.

    Hastalığı boyunca hafif belirtiler gösteren 95 yaşındaki Kraliçe, Kraliyet Londra Hastanesi'ndeki hasta ve personelle video bağlantı yoluyla konuştu.

    Kendisinin de geçirdiği koronavirüse ilişkin izlenimlerini aktaran Kraliçe Elizabeth, koronavirüsün yorgun ve bitkin hissettirdiğini ifade etti.

    "Çok yorgun ve bitkin hissettiriyor"

    Asef Hussain'e iyileşme sürecini soran İngiliz Kraliçe, "(Koronavirüs) insana çok yorgun ve bitkin hissettiriyor, değil mi?" diye sordu.

    BBC'nin haberine göre, Hussain, Aralık 2020'de ailesinin pandemi nedeniyle hastaneye kaldırılan üçüncü üyesiydi. Kendisi hastanedeyken, kardeşini ve babasını kaybetti.

    Kraliçe Elizabeth: Koronavirüs bitkin hissettiriyor ViDEO

    Küresel koronavirüs bilançosu

    Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde 499 milyon 205 bin 295 vakaya sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle 6 milyon 203 bin 444 can kaybı yaşandı.

    İngiltere'de şimdiye kadar 21 milyon 549 bin 830 vaka ve 169 bin 759 ölüm kayıtlara geçti.

    Kraliçe Elizabeth: Koronavirüs bitkin hissettiriyor #1


    İlginizi Çekebilir

    11 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
    Gündem

    11 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne taciz
    3. Sayfa

    Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne taciz

    Görüş Bildir