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Kraliçe Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü

Kraliçe Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra ilk kez görüntü veren Kraliçe Elizabeth, tedbiren konuklarını yüz yüze değil, uzaktan bağlantı yoluyla ağırladı.