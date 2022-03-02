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Kraliçe Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü
Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra ilk kez görüntü veren Kraliçe Elizabeth, tedbiren konuklarını yüz yüze değil, uzaktan bağlantı yoluyla ağırladı.
- REUTERS
- 02.03.2022 - 11:52
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, koronavirüs teşhisi konulmasından bu yana ilk kez görüntülendi.
İşine dönen 95 yaşındaki Kraliçe, yine de temastan kaçınıyor…
Windsor Kalesi’nde çalışmalarını yürüten Kraliçe Elizabeth, görüntülü görüşmeler yapıyor.
BİLGİSAYAR EKRANINDAN KARŞILADI
Kraliçe dün Andora Büyükelçisi Carles Jordan Madero, Çad Büyükelçisi Kedella Younous Hamidi ve eşi Soraia Maria Valls Pinilla ile sanal görüşme yaptı.
Gelen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’nda kendisini ziyarete gelenleri, bilgisayar ekranından görüntüsüyle ağırladı.
HAFTA SONUNU TORUNUNA AYIRDI
Koronavirüsü atlattığı belirtilen Kraliçe’nin hafta sonu, torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla bir araya geleceği duyuruldu.