Euro
15.61
0.68%
Dolar
14.07
1.27%
Altın
876.41
0.86%
Borsa
1985
0.75%
Bitcoin
616.365
2.64%
BTXN Coin
37.08
-0.50%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Kraliçe Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü

    Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra ilk kez görüntü veren Kraliçe Elizabeth, tedbiren konuklarını yüz yüze değil, uzaktan bağlantı yoluyla ağırladı.
    • REUTERS
    • 02.03.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kraliçe Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, koronavirüs teşhisi konulmasından bu yana ilk kez görüntülendi.

    İşine dönen 95 yaşındaki Kraliçe, yine de temastan kaçınıyor…

    Windsor Kalesi’nde çalışmalarını yürüten Kraliçe Elizabeth, görüntülü görüşmeler yapıyor.

    BİLGİSAYAR EKRANINDAN KARŞILADI

    Kraliçe dün Andora Büyükelçisi Carles Jordan Madero, Çad Büyükelçisi Kedella Younous Hamidi ve eşi Soraia Maria Valls Pinilla ile sanal görüşme yaptı.

    Gelen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’nda kendisini ziyarete gelenleri, bilgisayar ekranından görüntüsüyle ağırladı.

    Kraliçe Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü #1

    HAFTA SONUNU TORUNUNA AYIRDI

    Koronavirüsü atlattığı belirtilen Kraliçe’nin hafta sonu, torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla bir araya geleceği duyuruldu.

    Kraliçe Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü #2

    Kraliçe Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü #3

    Kraliçe Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Rusya zarar eden şirketlere hazineden para aktaracak
    Ekonomi

    Rusya zarar eden şirketlere hazineden para aktaracak

    Hulusi Akar, Rus Savunma Bakanı ile görüştü
    Politika

    Hulusi Akar, Rus Savunma Bakanı ile görüştü

    Görüş Bildir