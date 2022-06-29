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    Kraliçe Elizabeth, Nicola Sturgeon ile görüştü

    İngiliz Kraliçe, İskoçya'nın bağımsızlığını isteyen Başbakan Sturgeon ile görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 18:17
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    Kraliçe Elizabeth, Nicola Sturgeon ile görüştü

    İngiltere'ye bağlı olan İskoçya, yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemenin yollarını arıyor.

    2014'te yapılan referandumda İskoçlar, yüzde 55 oy oranıyla bağımsızlığa "hayır" demişti.

    Bağımsızlık referandumu talebi sonrası kritik buluşma

    İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023'te bağımsızlık referandumu düzenlemek istediklerini söyledi.

    Açıklama sonrası dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, İskoçya ziyareti sırasında Başbakan Sturgeon'u Edinburgh'daki Holyrood Sarayı'nda kabul etti.

    Kraliçe ile Sturgeon buluştu

    Objektiflere yansıyan anlarda, Kraliçe'nin Sturgeon ile el sıkıştığı ve onunla bir süre sohbet ettiği görülüyor.

    Sturgeon'un lideri olduğu İskoç Ulusal Partisi (SNP), İskoçya'nın bağımsız olması halinde Kraliçe Elizabeth'in devlet başkanı olarak ülkenin başında kalmasını istiyor.

    Kraliçe Elizabeth, Nicola Sturgeon ile görüştü #1

    Boris Johnson'a mektup yazacak

    İskoçya Başbakanı Sturgeon, referandum planının yasallığının belirlenmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvuracaklarını ve merkezi hükümetle de görüşmeye "hazır ve istekli" olduklarını söylüyor.

    Resmi onayı için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup yazacağını dile getiren Sturgeon, "Asla yapmayacağım şey ise, İskoç demokrasisinin Boris Johnson'ın veya herhangi bir İngiliz başbakanının tutsağı olmasına izin vermek." diye konuştu.

    Kraliçe Elizabeth, Nicola Sturgeon ile görüştü #2

    Referandum için onay gerekiyor

    Yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiltere Parlamentosu'ndan izin almak gerekiyor.

    Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

    Alternatif yol arayışı

    AA'nın haberine göre, bağımsızlık yanlılarının ise alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor.

    Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosu'ndan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

    Kraliçe Elizabeth, Nicola Sturgeon ile görüştü #3


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