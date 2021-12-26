Kraliçe Elizabeth, Noel mesajında eşi Philip'i andı

İngiliz Kraliçe, Philip'in yokluğunu hissettiklerini ifade etti.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, eşi Prens Philip olmadan ilk Noel'i karşıladı.

Edinburgh Dükü Philip, nisan ayında, 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

"BU NOEL ZORDU" MESAJI

Noel mesajı yayınlayan Kraliçe Elizabeth, "Noel, sevdiklerini kaybedenler için zor olabilir. Bunun nedenini özellikle bu yıl anlıyorum." dedi.

İngiliz Kraliçe, hayatın ilk buluşmaların yanı sıra son ayrılıklardan oluştuğunu kaydetti.

"ONU ÖZLÜYORUZ"

Mesajının devamında, "Ben ve ailem onu ne kadar özlesek de Noel'in tadını çıkarmamızı isteyeceğini biliyorum." ifadesini kullandı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, eşi Philip'in "herhangi bir durumdan eğlence çıkarma kapasitesine" sahip olduğunu da sözlerine ekledi.