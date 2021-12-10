Kraliçe Elizabeth, Noel'i kutlamaya hazırlanıyor

Hakkında çıkan sağlık endişelerinin ardından İngiliz Kraliçe, aile üyeleriyle bir araya gelmek için gün sayıyor.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, hayatını kaybeden Edinburgh Dükü eşi Prens Philip olmadan ilk Noel'i karşılamaya hazırlanıyor.

Doktorlarının tavsiyesi üzerine bir süredir dinlenen Kraliçe Elizabeth, ağır olmayan görevleri yerine getiriyor.

KRALİÇE'DEN NOEL HAZIRLIĞI

Ancak görünüşe göre, sağlık sorunlarının yanı sıra koronavirüs salgını da 95 yaşındaki Kraliçe'nin her zamanki aile etkinliğine engel olamayacak.

95 yaşındaki Kraliçe'nin, etkinliği Sandringham'da düzenleyeceği ve sonbaharın başından beri ilk kez halka görüntü verebileceği kaydedildi.

"NORMAL BİR NOEL OLMAYACAK AMA..."

Mirror, bir Kraliyet kaynağının, "Normal bir Noel olmayacak, ancak ülkedeki birçok aile gibi, olabildiğince normal olacak." şeklindeki açıklamasını aktardı.