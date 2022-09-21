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    Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünden sonra kraliyette önce unvanlar sonra soyadları değişti. Kate ile William'ın çocukları artık "Wales" soyadını kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 11:29
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    Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül’de hayatını kaybetti…

    Kraliçe’nin ölümünün ardından meydana gelen en büyük değişimlerden biri unvanlar oldu.

    Buna göre Prens Charles'ın artık Kral Charles, Elizabeth'in yerine tahta geçen Charles'ın eşi Camilla da Konsort Kraliçe…

    Kate Middleton artık Galler Prensesi

    Değişimlerden etkilenen kişilerin başında tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens William ile eşi Kate Middleton da var…

    1958 yılından beri Charles'ın taşıdığı Galler Prensi unvanı William'a geçti.

    Düşes Kate Middleton artık Galler Prensesi.

    Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti #1

    Diana'nın ölümünden beri ilk kez kullanılıyor

    Bu unvan değişikliğini Charles, annesinin ardından tahtı devraldığı ilk gün açıkladı.

    Galler Prensesi unvanı, Diana'nın 1997'deki ölümünden beri ilk kez kullanılmış oluyor.

    Prenses Diana'nın hiç görmediği gelini Kate Middleton, 25 yıl sonra kraliyette bir ilke imza atan kişi oldu.

    Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti #2

    Ölümle birlikte başka unvanlar da eklendi

    Prens William ile Prenses Kate, evlendiklerinden bu yana taşıdıkları Cambridge Dükü ve Düşesi unvanlarını koruyor.

    Bunlara Cornwall Dükü ve Cornwall Düşesi unvanları da eklendi.

    Kraliçe'nin ölümüyle birlikte çift, başka unvanlara da sahip oldu.

    Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti #3

    Genel olarak “Galler Prensi” ve “Galler Prensesi” unvanlarını kullanacaklar

    Çift, bundan böyle İskoçya'da Rothesay Dükü ve Düşesi olarak bilinecekler.

    Carrick Kontu ve Kontesi, Renfrew Baronu ve Baronesi, Isles Lordu ile Lady'si de çiftin unvanları arasında.

    William ve Kate çiftinin unvanlarına unvan eklense de genel olarak kullanacakları unvan, tıpkı bir zamanlar Charles ve Diana gibi, “Galler Prensi” ve “Galler Prensesi” olacak.

    Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti #4

    Çocukların soyadı değişti

    Unvanların değişimi, çiftin üç çocuğuna da yansıdı.

    Kate ile William'ın çocukları Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis'in (4) de soyadları değişti. Çocuklar bundan böyle Cambridge soyadını değil, babalarının Galler (Wales) Prensi unvanından gelen "Wales" soyadını kullanacaklar.

    Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti #5

    George ve Charlotte törende “Wales” olarak tanıtıldı

    Bu durum ilk kez 19 Eylül'de düzenlenen Kraliçe'nin cenaze töreninde ortaya çıktı.

    Törene katılan George ve Charlotte "Wales" soyadıyla tanıtıldı.

    Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti #6

    Kraliçe Elizabeth ölünce kraliyet çocuklarının soyadı değişti #7


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