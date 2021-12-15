Kraliçe Elizabeth, Omicron'a rağmen Noel kutlaması yapacak

İngiliz Kraliçe, vakalardaki artış karşısında parti planlarını iptal etmeyi düşünmüyor. Kutlamalara Windsor Kalesi'nin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Omicron varyantı kaynaklı vakalar İngiltere'de artmaya devam ederken, ülkede ilk ölüm kayıtlara geçti.

Londra yönetimi yeni tedbirleri açıklarken, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ise Noel'i kutlama konusunda kararlı görünüyor.

OMICRON DALGALANMALARINA RAĞMEN...

İngiliz basını, Kraliçe'nin, Omicron dalgalanmalarına rağmen parti planlarına devam ettiğini yazdı.

Kraliçe'nin aile üyeleriyle akşam partisinde bir araya geleceğini aktaran Mirror, bir Kraliyet kaynağının, "Şu anda planlar devam ediyor ama belli ki son ana kadar gözden geçirilecek." dediğini belirtti.

WINDSOR'DA NOEL KUTLAMASI

Parti, Buckingham Sarayı'ndan 95 yaşındaki Kraliçe'nin şu anda ikamet ettiği Windsor'a taşındı.

PHILIP'SİZ İLK NOEL

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Edinburgh Dükü eşi Prens Philip olmadan ilk Noel'i karşılayacak.

Philip, geçtiğimiz nisan ayında, 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.