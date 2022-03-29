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    Kraliçe Elizabeth, Prens Philip'i anma programına katıldı

    95 yaşındaki Kraliçe, ölümünün üzerinden neredeyse 1 yıl geçen eşi Prens Philip'i anmak için düzenlenen törende yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 15:03
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    Kraliçe Elizabeth, Prens Philip'i anma programına katıldı

    Edinburgh Dükü Prens Philip, geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatını kaybetti.

    Prens Philip için Westminster'daki Aziz Peter Kilisesi'nde anma programı gerçekleştirildi.

    Son dönemde bastonla görüntülenen Philip'in eşi İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in, 73 yıllık yol arkadaşını anmaya katılıp katılmayacağı, sağlık sorunları nedeniyle kesinleşmemişti.

    KRALİÇE ELIZABETH TÖRENDE

    Elizabeth'i taşıyan araç, objektiflere yansıdı. Böylece 95 yaşındaki Kraliçe, beş ay sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

    Galler Prensi Charles, Prens William ve eşi Kate Middleton'ın yanı sıra Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri de Philip'i anma programında hazır bulundu.

    PRENS HARRY KATILMADI

    Eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Prens Harry, kendine güvenlik koruması sağlanması konusunda hükümetle anlaşmazlığa düştüğü gerekçesiyle törene katılmadı.

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