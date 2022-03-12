Kraliçe Elizabeth, yeniden sağlık sorunlarıyla gündemde

İngiliz Kraliçe, pazartesi günü katılacağı etkinlikle ilgili değişikliğe gitti. Karar, Kraliçe'nin sağlık durumu hakkında soru işaretlerine yol açtı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, son dönemde sağlık sorunlarıyla konuşuluyor.

95 yaşındaki Elizabeth, yakalandığı koronavirüs de dahil olmak üzere son birkaç ay içinde bir dizi sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

PROGRAMA KATILAMAYACAK

Kraliçe Elizabeth'in, sağlık sorunları nedeniyle bir programını daha iptal etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Buna göre, Kraliçe'yi Galler Prensi olan oğlu Charles temsil edecek.

OĞLU TEMSİL EDECEK

Buckingham Sarayı'ndan Huffington Post'a yapılan açıklamada, "Kraliçe, Kraliyet Ailesi ile düzenlemeleri görüştükten sonra, Galler Prensi'nden Majestelerini pazartesi günü Westminster'deki Aziz Peter Kilisesi'nde temsil etmesini istedi." denildi.

Kraliçe'nin planlanan diğer programlarına devam edeceği kaydedildi.

150'DEN FAZLA BAŞBAKAN GÖRDÜ

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta olduğu süre içinde kendisini hükümdar kabul eden ülkelerde 150'den fazla başbakan gördü.

İngiliz Kraliçe, Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar ise toplam 13 İngiltere başbakanı gördü.

CAMILLA KRALİÇE OLACAK

Kraliyet Ailesi'nin geleceğine dair geçtiğimiz ay açıklama yapan Kraliçe Elizabeth, oğlu Charles kral olduğunda Camilla'nın kraliçe olacağını duyurmuştu.

Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, geçen yıl nisan ayında hayatını kaybetmişti.

GÖRDÜĞÜ SAVAŞLAR VE ANLAŞMAZLIKLAR

İngiltere Kraliçesi, şimdiye kadar olan yaşamı boyunca çeşitli savaşlar ve anlaşmazlıklara tanıklık etti.

Elizabeth, babası Kral 6'ncı George'un saltanatı sırasında bir genç olarak İkinci Dünya Savaşı'nı (1939-1945) gördü.

Süveyş krizi, Kuzey İrlanda sorunu; Falkland, Afganistan ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşları, Kraliçe'nin gördüğü çatışmalar olarak kayıtlara geçti.

İNGİLTERE TARİHİNİN EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN HÜKÜMDARI

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926’da doğdu. 6 Şubat 1952’de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Elizabeth, 2015 yılında 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.

Kraliçe'nin tahtta kalma rekoru, en büyük oğlu 68 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın da Birleşik Krallık'ta en uzun süredir tahtı bekleyen varis olmasına neden oldu.

AZİL SEÇENEĞİ

Kraliçe'nin sağlık sorunlarının artması ve kendi iradesiyle tahtı bırakmaması durumunda, İngiliz kanunlarına göre parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası başkanının da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve bürokratlardan oluşan bir heyet kendisini görevden azledebiliyor.

İkinci Elizabeth'in tahtı bırakması halinde oğlu Charles tahta geçecek. Böyle bir durumda 73 yaşındaki Charles İngiliz tarihinin tahta çıkan en yaşlı monarkı unvanını alacak.

Charles'ın ardından taht sırasında oğlu William ve torunu George bulunuyor.