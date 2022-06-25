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    Kraliçe Elizabeth yorumu: Gözlerimizin önünde yok oluyor

    İngiliz Kraliçe ile ilgili sağlık sorunlarının gizli tutulduğu iddia edildi. Aynı kıyafetle 1 yıl arayla çekilen fotoğraflar kıyaslandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 16:06
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    Kraliçe Elizabeth yorumu: Gözlerimizin önünde yok oluyor

    Uzun yıllardır tahtta olan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, bir kez daha sağlık sorunlarıyla konuşuluyor.

    96 yaşındaki Kraliçe'nin iki fotoğrafı karşılaştırılarak yaşanan değişime dikkat çekildi.

    Kraliçe'yle ilgili çarpıcı tespit

    Kraliyet uzmanı Daniela Elser, Avustralya'dan News adlı medya kuruluşu için kaleme aldığı yazıda, Kraliçe Elizabeth'in yeni fotoğraflarının, "sevilen hükümdarın gözlerimizin önünde yok olduğunu" gösterdiğini belirtti.

    Elser, Haziran 2021'de Kraliçe'nin benzer bir kıyafetle çekilmiş fotoğraflarıyla kıyaslandığında, son fotoğrafın çarpıcı olduğunu iddia etti.

    "Fark gerçekten şaşırtıcı"

    Yazıda, "Fark gerçekten şaşırtıcı. Aradan geçen 12 ayda, Majesteleri belirgin şekilde daha kamburlaşmış, çok daha zayıf ve genel olarak küçülmüş gibi görünüyor." denildi.

    Sağlık sorunları gizli tutuluyor

    Geçen ekim ayından bu yana "neredeyse her ay" İngiliz Kraliçe'nin, "önceden tartışılamayan olaylara boyun eğmek zorunda kaldığını" öne süren Elser, sağlık sorunlarının tamamının gizli tutulduğu iddiasını ortaya attı.

    Kraliçe Elizabeth yorumu: Gözlerimizin önünde yok oluyor #1


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