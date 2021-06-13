Kraliçe Elizabeth’e doğum günü kutlaması salgın önlemlerine takıldı

95'inci doğum günü için gerçekleştirilen Trooping the Colour adlı askeri geçit töreni, bu yıl da salgın nedeniyle her zamankinden farklı yapıldı. Kraliçe Elizabeth, geçidi tek başına seyretti.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in resmi doğum günü kutlaması, bu yıl da pandemiye takıldı.

21 Nisan 1926 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziranın ikinci cumartesi günü yapılan Trooping the Colour adlı askeri geçit töreni, dün Windsor'da düzenlendi.

YİNE TEK BAŞINA SEYRETTİ

İkinci kez salgın engeline takılan Windsor Kalesi'ndeki askeri geçidi; 95 yaşındaki Kraliçe, geçen yılki gibi tek başına seyretti.

Her yıl Londra'nın merkezinde yapılan tören, bu yıl Windsor Kalesi'nin içinde düzenlendi.

TÜM KRALİYET ÜYELERİ BALKONA ÇIKIYORDU

2 yıl önce tüm kraliyet üyeleri Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkmış, halkı selamlayarak gösteriyi izlemişti.

Pandemi koşullarına göre düzenlenen bu yılki kutlamalar yine de renkli anlara sahne oldu.

Jet uçakları ile birlikte askeri bando da gösteride yer aldı.