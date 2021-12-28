Euro
13.1250
0.33%
Dolar
11.5837
0.29%
Altın
675.2130
0.14%
Borsa
1,897.13
0.31%
Bitcoin
590.006
1.33%
BTXN Coin
36.65
-4.75%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Kraliçe Elizabeth'e ölüm tehdidi

    İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'e yönelik bir ölüm tehdidi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 03:04
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 03:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kraliçe Elizabeth'e ölüm tehdidi

    İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'e yönelik Hindistanlı olduğu belirlenen bir saldırgan tehdit videosu yayınladı.

    KRALİÇE'Yİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ

    Saldırgan, videoda İngiliz birliklerinin 1919 yılında Hindistan'da, silahsız bir kalabalığa ateş açtığını hatırlatıyor.

    “Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliçe Elizabeth’i öldürmeye çalışacağım" sözlerini söylüyor.

    Kraliçe Elizabeth e ölüm tehdidi #1

    SARAYDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

    Amritsar Katliamı olarak bilinen bu olayda 300 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az bin göstericinin de yaralandığı tahmin ediliyor.

    Saldırgan hakkında soruşturma sürüyor. Buckingham Sarayı'ndan olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Kraliçe Elizabeth e ölüm tehdidi #2

    WINDSOR KALESİ'NE SİLAHLA GİRMEYE ÇALIŞTI

    Aynı saldırgan dün, İngiliz Kraliçesi Elizabeth'in Noel tatili için gittiği Windsor Kalesi'ne de girmeye çalıştığı belirlendi.

    Saldırgan kısa sürede yakalandı.

    Kraliçe Elizabeth e ölüm tehdidi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir