Kraliçe Elizabeth'e ölüm tehdidi

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'e yönelik bir ölüm tehdidi ortaya çıktı.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'e yönelik Hindistanlı olduğu belirlenen bir saldırgan tehdit videosu yayınladı.

KRALİÇE'Yİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Saldırgan, videoda İngiliz birliklerinin 1919 yılında Hindistan'da, silahsız bir kalabalığa ateş açtığını hatırlatıyor.

“Yaptıklarım ve yapacaklarım için üzgünüm. Kraliçe Elizabeth’i öldürmeye çalışacağım" sözlerini söylüyor.

SARAYDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Amritsar Katliamı olarak bilinen bu olayda 300 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az bin göstericinin de yaralandığı tahmin ediliyor.

Saldırgan hakkında soruşturma sürüyor. Buckingham Sarayı'ndan olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

WINDSOR KALESİ'NE SİLAHLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Aynı saldırgan dün, İngiliz Kraliçesi Elizabeth'in Noel tatili için gittiği Windsor Kalesi'ne de girmeye çalıştığı belirlendi.

Saldırgan kısa sürede yakalandı.