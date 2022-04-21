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    Kraliçe Elizabeth'in 96'ncı yaşı için oyuncak bebek tasarlandı

    ABD merkezli şirket, İngiliz Kraliçe'nin yeni yaşına ilişkin kutlamalar kapsamında oyuncak üretti.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:09
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    Kraliçe Elizabeth'in 96'ncı yaşı için oyuncak bebek tasarlandı

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, 96'ıncı yaş gününü Edinburgh Dükü eşi Prens Philip olmadan kutluyor.

    Kraliçe Elizabeth'in yeni yaşını kutlamak için düzenlenen Platinum Jubilee için İngiliz Kraliçe'nin oyuncak versiyonu yapıldı.

    Kraliçe'ye yaş günü sürprizi

    Kaliforniya merkezli bir oyuncak üretim şirketi tarafından Kraliçe, Barbie bebeğe dönüştürüldü.

    Kraliçe'nin benzerliğini yakalamak için tasarlanan oyuncak bebek, Kraliyet Ailesi'nin öncüsünün 96'ncı doğum gününde piyasaya sürülecek. Kraliçe Elizabeth ayrıca, tahttaki 70'inci yılını kutluyor.

    "Vizyoner bireylere saygının işareti"

    BBC'nin haberine göre; oyuncak, "olağanüstü bir etkiye ve mirasa sahip vizyoner bireylere saygının işareti" olan koleksiyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

    Kraliçe Elizabeth in 96 ncı yaşı için oyuncak bebek tasarlandı #1

    Geçmişi anlatan oyuncak

    Mavi kurdeleli fildişi rengi bir elbise giydirilen oyuncak, hükümdarın geçmişinden izler taşıyor.

    Kraliçe'nin düğün gününde giydiği tacı ile babası 6'ncı George ve büyükbabası 5'inci George tarafından kendisine verilen pembe ve mavi kurdeleler yeniden canlandırıldı.

    Edinburgh Dükü Philip, geçtiğimiz yıl 9 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

    Kraliçe Elizabeth in 96 ncı yaşı için oyuncak bebek tasarlandı #2

    Kraliçe Elizabeth in 96 ncı yaşı için oyuncak bebek tasarlandı #3


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