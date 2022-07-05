Kraliçe Elizabeth'in iş yükü azaltıldı

Hareket kabiliyetinde sorunlarla karşılaşan İngiliz Kraliçe'nin yapmak zorunda olduğu görevler listeden çıkarıldı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle bazı etkinliklere katılamıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında 96'ncı yaş gününü kutlayan Kraliçe Elizabeth'in görevlerinin, 10 yılın ardından Buckingham Sarayı tarafından ilk defa yeniden düzenlendiği ortaya çıktı.

İş yükünde güncelleme

Ülkesinin lideri olarak kalmaya devam eden, ancak birkaç aydır toplum önüne nadiren çıkan Kraliçe'nin iş yükü azaltıldı.

People'ın aktardığına göre, İngiliz Kraliçe'nin devlet başkanı olarak rolünün tanımı, 13 maddeden daha az sayıya indirildi.

Bazı görevler listeden çıkarıldı

Monarşinin başındaki ismin "yapması gereken" görevler de listeden çıkarıldı.

Buckingham Sarayı, konu hakkında yorum yapmadı. Ancak kaynaklar, görev tanımlarında küçük çaplı güncellemeler olduğunu kabul ediyor.

Kraliyet'te sessiz değişiklik

Kraliyet içindeki sessiz değişikliğin, hareket kabiliyetinde sorunlar yaşayan Kraliçe için işlerin hangi noktaya geldiğinin bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Geçen ay düzenlenen Platin Jübile'sinin sonunda Kraliçe, hizmet etmeye devam edeceğini, ancak bunu ailesinin desteğiyle yapacağını vurgulamıştı.