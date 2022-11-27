Kraliçe Elizabeth'in kanserden öldüğü öne sürüldü

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için ölüm nedeni yaşlılık olarak açıklanırken, eşi Prens Philip'in yakın arkadaşının iddiasına göre Kraliçe'nin kemik iliği kanserinden öldüğü belirtildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı 8 Eylül’de son buldu...

96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe'nin ölüm haberi, uzun süre dünya gündeminde ilk sırada yer aldı.

Elizabeth’in ölümü sonrasında tahta oğlu Prens Charles çıktı.

Ölüm nedeni: Yaşlılık

İngiltereli vatandaşlar büyük üzüntü yaşarken Kraliçe, 19 Eylül'de ihtişamlı bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Elizabeth’in ölüm nedeni ise ileri yaşa bağlı sağlık sorunları olarak açıklandı.

Kemik iliği kanseri olduğu iddia edildi

Kraliyet'e yakınlığıyla tanınan yazar Gyles Brandreth'in kaleme aldığı Elizabeth: An Intimate Portrait'te (Elizabeth: Samimi Bir Portre) adlı kitapta, Kraliçe'nin ölüm nedeniyle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Elizabeth'in son yıllarda semptomu çok görülen kemik ağrısı olan bir tür kemik iliği kanseriyle mücadele ettiği bu yüzden de kimi zaman sağlık sorunları gerekçe gösterilerek bazı programlarını iptal ettiği belirtildi.

"Hareket etme güçlüğü yaşadı"

Kitabın bir bölümünde Brandreth'in şu ifadeleri yer aldı:

"Kraliçe'nin kemik iliğindeki plazma hücrelerini etkileyen miyelom türüne yakalandığını duymuştum. Bu da ömrünün son yılında gündeme gelen yorgunluğunu, kilo kaybını ve 'hareket etme güçlüğü' yaşamasını açıklıyordu."

"Soğukkanlı tepki verdi"

Öte yandan Brandreth, Kraliçe'nin hızla kötüye giden sağlık durumu karşısında 'sınırlı vaktinin kaldığını' bildiğini, "Çok soğukkanlı bir tepki verdi. Tahmin edileceği gibi durumu büyük bir içtenlikle kabul etti." sözleriyle açıkladı.

'Hayata veda edeceğini biliyordu'

Yine kitapta yer alan iddiaya göre Kraliçe Elizabeth, yakında hayata veda edeceğini, fazla zamanının kalmadığını biliyordu.

Görevlerini yerine getirebilmek için kendini zorladığı ve bu zorunlu dinlenme ve tedavi döneminde moralini yüksek tutmak için televizyon izlediği belirtildi.