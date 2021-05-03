Kraliçe Elizabeth'in konutuna giren çift tutuklandı

Kraliçe Elizabeth'in konutuna giren iki kişi tutuklanırken, daha önce aynı olayların yaşandığı bildirildi.

Kraliçe Elizabeth'in Windsor Şatosu'ndaki konutuna izinsiz giren bir çift yakalandı. Kraliçe konutta olmamasına rağmen oğlu Prens Andrew'in orada olduğu bildirildi.

ÇİTLERİN ÜZERİNDEN TIRMANARAK MÜLKE GİRDİLER

31 yaşında bir erkek ve 29 yaşında bir kadın, Kraliçe Elizabeth'in Royal Lodge'daki bahçesine girdi. Çift, çitlerin üzerinden tırmanarak bahçeye girmeyi başardı.

Kraliçe'nin zamanını geçirdiği bahçeye girmeyi başaran şüpheliler, bir süre bahçede dolaşarak kimseye yakalanmadı.

Daha sonra olayı fark eden görevliler, çifti tutukladı. Tutuklanan şahıslar kefaletle serbest kaldı.





"BÜYÜK HATA"

İngiliz basını, bu olayın ilk olmadığını ve bunun "Büyük hata, affedilemez" olduğunu yazdı.

Daha önce, Prens Andrew’in nişanlısı olduğunu söyleyen bir kadının mülke girmesine izin verilmiş, durumun anlaşılması üzerine şüpheli tutuklanmıştı.

Bu olaylar, Kraliçe'nin mülkünde 'güvenlik zafiyeti' olduğuna dair şüpheleri güçlendirdi.