Kraliçe Elizabeth'in mezar taşı yerleştirildi

Buckingham Sarayı, geçtiğimiz hafta Aziz George Şapeli’nde defnedilen Kraliçe Elizabeth'İn mezar taşını paylaştı. Mezar perşembe günü ziyarete açılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, 70 yıllık saltanatı 8 Eylül’de son buldu.

Kraliçe 96 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun bir cenaze sürecinin ardından Elizabeth 19 Eylül'de ihtişamlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Westminster Abbey’de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi’ne getirilen cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi’ndeki Kraliyet mahzeninde bekletildi.

Aziz George Şapeli'ne defnedildi

Daha sonra cenaze, Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle Aziz George Şapeli’nde defnedildi.

Defin töreni aile arasında yapıldı

Kraliçe 2. Elizabeth’in en büyük oğlu ve ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen defin töreninin detayları kamuoyu ile paylaşılmadı ancak Buckingham Sarayı, töreni "son derece kişisel bir aile olayı" olarak nitelendirdi.

Defin töreni kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşti.

Kraliçe 2. Elizabeth, Windsor Kalesi’ndeki Aziz George Şapeli’nde babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth Angela Marguerite’nin yanına gömüldü.

Kraliçe 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Kraliçe'nin mezar taşı yerleştirildi

Defnin üzerinden yaklaşık bir hafta geçmişken Buckingham Sarayı'nın resmi sitesinden Kraliçe'nin mezar taşının fotoğrafı yayınlandı.

Elizabeth'in babasının ismi de yer alan taşı görmek isteyenler için ziyarete açılacak.

İngilizler, perşembe gününden itibaren Kraliçe'nin mezar taşını ziyaret edebilecek.

Ziyaretler ücretli olacak

Şapel ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.

Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28,50 sterlin diğer günlerde 26,50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.

Yas tutmaya devam edecekler

Diğer yandan Kraliyet Ailesi, 26 Eylül’e kadar Windsor Kalesi’nde yas tutmaya devam edecek.