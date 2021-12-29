Euro
14.3207
6.98%
Dolar
12.6104
6.67%
Altın
731.4540
6.56%
Borsa
1,895.46
2.43%
Bitcoin
602.775
3.20%
BTXN Coin
37.00
0.68%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Kraliçe Elizabeth’in muhafızları küçük çocuğu ezdi

    Kraliçe Elizabeth'in muhafızları, geçiş koridoru üzerinde bulunan çocuğu ezerek yoluna devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 18:09
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 18:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kraliçe Elizabeth’in muhafızları küçük çocuğu ezdi

    İngiltere'de yaşanan olay, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.

    ÇOCUĞU EZEREK DEVAM ETTİ

    Kraliçe Elizabeth'in muhafızları, geçiş koridoru üzerinde bulunan küçük çocuğu ezerek yoluna devam etti.

    TEPKİ TOPLADI

    Kıta yürüyüşü sırasında önlerindeki çocuğu fark etmelerinde rağmen yollarına devam eden muhafızlara tepkiler yağdı.

    Kraliçe Elizabeth’in muhafızları küçük çocuğu ezdi VİDEO

    Kraliçe Elizabeth’in muhafızları küçük çocuğu ezdi #1

    Kraliçe Elizabeth’in muhafızları küçük çocuğu ezdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir