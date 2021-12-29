Kraliçe Elizabeth'in muhafızları, geçiş koridoru üzerinde bulunan çocuğu ezerek yoluna devam etti.

İngiltere'de yaşanan olay, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.

ÇOCUĞU EZEREK DEVAM ETTİ

Kraliçe Elizabeth'in muhafızları, geçiş koridoru üzerinde bulunan küçük çocuğu ezerek yoluna devam etti.

TEPKİ TOPLADI

Kıta yürüyüşü sırasında önlerindeki çocuğu fark etmelerinde rağmen yollarına devam eden muhafızlara tepkiler yağdı.

Kraliçe Elizabeth’in muhafızları küçük çocuğu ezdi VİDEO