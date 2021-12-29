- Haberler
- Dünya Haberleri
- Kraliçe Elizabeth’in muhafızları küçük çocuğu ezdi
Kraliçe Elizabeth’in muhafızları küçük çocuğu ezdi
Kraliçe Elizabeth'in muhafızları, geçiş koridoru üzerinde bulunan çocuğu ezerek yoluna devam etti.
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 18:09
- Güncelleme : 29.12.2021 - 18:36
İngiltere'de yaşanan olay, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.
ÇOCUĞU EZEREK DEVAM ETTİ
Kraliçe Elizabeth'in muhafızları, geçiş koridoru üzerinde bulunan küçük çocuğu ezerek yoluna devam etti.
TEPKİ TOPLADI
Kıta yürüyüşü sırasında önlerindeki çocuğu fark etmelerinde rağmen yollarına devam eden muhafızlara tepkiler yağdı.
Kraliçe Elizabeth’in muhafızları küçük çocuğu ezdi VİDEO