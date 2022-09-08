Kraliçe Elizabeth'in sağlık sorunları, İngiltere'yi hareketlendirdi

Balmoral'da kalan İngiliz Kraliçe, sağlığı hakkındaki haberlerin ardından, aile üyelerini harekete geçirdi. Prens Charles, annesinin yanına giderken, ülkede dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle, son dönemde halktan uzak bir görüntü veriyordu.

Resmi programlara katılışı peş peşe iptal edilen Kraliçe Elizabeth'in aniden değişen durumu, Kraliyet Ailesi'ni alarma geçirdi.

Prens Charles ve diğer üyeler Elizabeth'in yanında

Aile üyeleri, Kraliçe'nin yanında olmak için İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne doğru yola çıktı.

İngiliz Kraliçe'den sonra tahta geçecek olan Galler Prensi Charles da Balmoral'da bulunan isimler arasında.

Kraliçe'nin isteği: Charles kral olduğunda, Camilla kraliçe olsun

Geçtiğimiz şubat ayında açıklama yapan monarşinin başındaki isim, Prens Charles'ın kral olması halinde, eşi Camilla'nın da kraliçe olması yönündeki isteğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

96 yaşındaki Kraliçe'nin sağlık durumunun ağırlaştığı şeklinde çıkan haberler sonrası İngiltere Başbakanı Liz Truss'tan açıklama geldi.

Başbakan Truss: Haber bekliyoruz

Başbakan Truss, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke olarak Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberleri beklediklerini söylerken, "Düşüncelerim, Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte." dedi.

Balmoral ve Buckingham önünde hareketlilik

Elizabeth'in Balmoral'da doktor gözetiminde olduğunun duyulmasının ardından, çok sayıda gazeteci ve İngiliz vatandaşı, hem Balmoral hem de Buckingham Sarayı önünde toplanmaya başladı.

Yetkililer, yaşanan olağanüstü hareketlilik nedeniyle, Balmoral etrafında bariyerlerle önlem aldı.

Charles, annesinin yanında kalacak

BBC'nin haberine göre, Kraliçe'nin oğlu Charles, Balmoral'da annesinin yanında kalmaya devam edecek. İngiltere Kraliçesi Elizabeth, son aylarda hareket sorunları yaşıyordu.

Charles'ın üstlendiği role işaret edilen haberde, "İngiliz tarihinin en eski ve en uzun süre görev yapan varisi. Son aylarda onun yerine vekalet ettiğini gördük." denildi.