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    Kraliçe Elizabeth’ten zeytin dalı

    ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth'in, çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 10:30
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    Kraliçe Elizabeth’ten zeytin dalı

    İngiltere'de Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj, gündemdekini yerini koruyor.

    Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile görüşme kararı aldı.

    ABD’li sunucu Oprah Winfrey’le yaptıkları röportajın ardından,  Kraliçe Elizabeth’in Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtildi.

    "İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ"

    Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve Kraliyet'in, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti.

    Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi, açıklamaların ‘endişe verici’ olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi.

    Kraliçe Elizabeth’ten zeytin dalı #1

    "HER ZAMAN BU AİLENİN ÜYELERİ OLACAKLAR"

    Buckingham Sarayı’ndan Kraliçe adına yapılan açıklamada da “Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar.” denildi.

    Kraliçe Elizabeth’ten zeytin dalı #2

    Prens Harry ve Meghan Markle'dan çarpıcı açıklamalar

    Kraliçe Elizabeth’ten zeytin dalı #3

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