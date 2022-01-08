Kraliçesi Elizabeth’ten Prens Andrew'a ceza

Kraliçesi 2. Elizabeth, cinsel istismar davası nedeniyle zor günler geçiren Prens Andrew'dan maddi desteği kesti.

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in kurbanlarından Virgina Giuffre tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve suçlu bulunursa resmi unvanını kaybedecek olan Prens Andrew’ın maddi desteği Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kesintiye uğradı.

Hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle kraliyetteki görevlerinden ayrılan ve tüm unvanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Prens Andrew, cinsel istismar davasındaki masrafları ödemek için İsviçre'deki köşkünü bir an önce satmaya çalışıyor.

17 MİLYON STERLİN DEĞERİNDEKİ KÖŞKÜNÜ SATACAK

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Kraliçesi 2. Elizabeth'in dava masraflarını karşılamayı reddetmesi nedeniyle Prens Andrew, 17 milyon sterlin değerindeki köşkün satışa çıkardı.

Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu Prens Andrew, pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in kurbanlarından Virgina Giuffre tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.

DAVA AÇTI

Giuffre, York Dükü Andrew’e New York’ta dava açtı.