Kraliyet Ailesi'nde Prens Philip’in cenaze öncesi üniforma krizi

Prens Philip’in cenaze töreninde Prens Harry ve Prens Andrew’un askeri üniforma giyip giyemeyeceği, Kraliyet Ailesi içinde tartışmalara neden oldu.

İngiltere’de, vefat eden Edinburgh Dükü Prens Philip’in cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor.

2 gün sonra Windsor Kalesi’nde gerçekleştirilecek cenaze töreni için, Prens Harry ve Prens Andrew’un askeri üniforma giyip giyemeyecekleri tartışmaya neden oldu.

PRENS HARRY VE PRENS ANDREW'UN DURUMU TARTIŞILDI

İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin, resmi davet ve törenlere geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katıldıkları medyada tartışılırken, Prens Harry ve Prens Andrew’un durumu tartışmaların çıkış noktası oldu.

KRALİYET AİLESİ ONAYLAMADI

İngiliz medyasında, Kraliyet'teki üst düzey görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry’nin, aynı zamanda unvanlarından da feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğu belirtildi.

Ayrıca cinsel taciz suçlamaları ile cezaevine girip intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi olan Prens Andrew’un da üniforma giymesinin hoş karşılanmadığı belirtildi.

Skandallar nedeniyle kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Andrew’un askeri unvanlarını koruduğu için üniforma giyme hakkına hala sahip olduğu, babasının cenazesine askeri üniforma ile katılmak istese de Kraliyet Ailesi tarafından onaylanmadığı ifade edildi.

KRALİÇE SORUNU ÇÖZDÜ

Sorunu çözmek için Kraliçe II. Elizabeth devreye girdi.

Oğlu Prens Andrew ve Prens Harry için, üniforma krizini ele alan Kraliçe Elizabeth, Kraliçe’nin herhangi bir utançtan kaçınmak amacıyla cenazede hiçbir aile üyesinin üniforma giymemesine karar verdiği öne sürüldü.

HEPSİ TAKIM ELBİSE GİYECEK

Cenazeye katılımda ailenin erkek üyelerinin takım elbise giymesi bekleniyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, ordu içinde aktif olarak görev yapmış aile üyelerinin yalnızca Prens Harry ve Prens Andrew olması tartışmaları alevlendirdi.

PRENS HARRY AFGANİSTAN’DA GÖREV YAPTI

Prens Andrew 1982 yılında Falkland Adaları ihtilafında, Prens Harry ise Afganistan'da aktif olarak görev yapmıştı.

Büyükbabasının cenaze törenine Meghan Markle ile evlenirken giydiği üniforma ile katılmak isteyen Prens Harry’nin, Kraliyet unvanlarından feragat ettiği için törene üniforması ile katılamayacağının söylendiği ve Afganistan'da iki dönem görev yapan Prens’in bu karar nedeniyle öfkelendiği de iddia ediliyor.