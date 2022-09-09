Kraliyet Ailesi'nin inişi sırasında pistteki görevliler dans etti

Kraliyet Ailesi'nin inişi sırasında pistteki görevliler dans etti

İngiltere, Kraliçe'nin vefat sonrası 10 günlük yas ilan ederken, Kraliyet Aile üyelerini taşıyan uçağın inişi esnasında, pistte bulunan görevlilerin dansı kameraya takıldı.

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in vefatı, İngiltere'yi yasa bürüdü.

Dün, doktorların endişesi üzerine gözetim altına alınan Elizabeth'ten kısa süre sonra da ölüm haberi gelince halk, Buckingham Sarayı'nın önüne akın etti.

70 yıl boyunca tahtta kalan Elizabeth'in yerine onun gibisinin gelmeyeceğini düşünen halk, sokak ve caddeleri doldurarak İngiltere Marşı'nı söyledi.

Kraliyet Ailesi'nin inişi sırasında, pistteki görevliler dans etti

Durum böyle iken, sosyal medyada yayılan görüntüler pes dedirtti.

Kraliyet Ailesi üyelerini taşıyan uçağın inişi sırasında pistteki görevlilerin dans ettiği görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerdeki görevliler, tepki yağmuruna tutuldu.

Kraliyet Ailesi'nin inişi sırasında pistteki görevliler dans etti ViDEO