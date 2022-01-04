Kraliyet’in gözde çifti yeni malikanelerini satışa çıkardı

Prens Harry ve Meghan Markle, Montecito'da yeni malikanelerini taşındıktan 18 ay sonra satışa çıkardı. Malikanenin fiyatına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Kaliforniya'nın lüks semti Montecito'da bir malikane satın almıştı.

Kraliyet çiftinin, bu malikânelerini satışa çıkardığı öğrenildi.

FİYATI BELLİ DEĞİL

11 milyon sterline alınan malikânede 9 yatak odası, 16 banyo, bir şarap mahzeni, devasa bir oyun alanı, spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları, sauna, çay evi ve kütüphane bulunuyor.

Malikânenin satış fiyatı ise henüz belli değil.

18 AY YAŞADILAR, MEMNUN KALMADILAR

Çiftin, 18 aydır yaşadığı evden memnun kalmadıkları, bu nedenle elden çıkarmak istedikleri ifade edildi.

Öte yandan iki çocuk sahibi gözde çift, yine aynı semtte yaşamak istiyor.