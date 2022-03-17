Kremlin: Başkanımız ‘bilge ve kültürlü’ olduğu için Biden'a yanıt vermedi

Kremlin: Başkanımız ‘bilge ve kültürlü’ olduğu için Biden'a yanıt vermedi

ABD Başkanı Biden’ın ‘savaş suçlusu’ nitelendirmesine Putin’in cevap vermemesine yönelik açıklama yapan Sözcü Peskov, “Başkanımız bilge, kültürlü bir uluslararası şahsiyettir” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Vladimir Putin’in savaş suçlusu olarak nitelendiren açıklamalarını kabul edilemez ve affedilemez bulduklarını kaydetti.

Putin’in söz konusu suçlamaya neden yanıt vermediğine yönelik bir soru üzerine Peskov, "Başkanımız son derece bilge, ileri görüşlü ve kültürlü bir uluslararası şahsiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

“ABD ZATEN MAĞLUP ÜLKEYE MANTIĞI OLMAYAN NÜKLEER BOMBALAR ATTI”

ABD’nin dünya çapında çeşitli ülkeleri bombaladığını söyleyen Peskov, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“ABD, zaten mağlup olmuş bir ülkeye, Hiroşima ve Nagazaki’ye hiçbir mantığı olmadan nükleer bombalar attı.





“YILLARDIR İNSANLARI BOMBALAYAN ÜLKENİN LİDERİ BUNU SÖYLEYEMEZ”

Dünya çapında yıllardır insanları bombalayan bir ülkenin lideri bunu söyleyemez."

Biden, dün, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullanmıştı.

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